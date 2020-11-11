Жители Губкинского могут предложить названия для двух будущих скверов

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"

Глава Губкинского Андрей Гаранин поделился проектами будущих скверов в 9-м и 16-м микрорайонах на свой странице в «Instagram».

Идие по их благоустройству были предложены самими горожанами в проекте «Уютный Ямал». По итогам общенародного голосования жители выбрали самые лучшие, красивые и интересные варианты.

Стоит отметить, что наполнение будущих мест отдыха тоже придумали сами губкинцы. Например, в сквере 9-го микрорайона хотели больше зелени и мест для отдыха. А для сквера в 16-м микрорайоне предлагали в основном спортивные и детские площадки.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"

-Реализовывать планируем в следующем году. Поэтому давайте все вместе выберем, как будут называться наши скверы. Сейчас на сайте «Живем на Севере» на платформе «Предлагай» идет активный сбор вариантов. Вы можете предлагать свои идеи, затем будем голосовать. Возможно, именно Вы станете автором названия нового сквера. Давайте участвовать! - призвал горожан Андрей Гаранин.

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