«Зов тундры»: жителей Ямала приглашают на однодневную этнографическую экспедицию Фото: pixabay.com

В этническом стойбище «Нерня миндя» Приуральского района состоится однодневная окружная молодежная этнографическая экспедиция «Зов тундры».

Организаторы готовят насыщенную программу, которая позволит окунуться в культуру народов Севера, ощутить то самое единение с природой и проверить себя. Участников ждут состязания по национальным видам спорта коренных народов севера, мастер-классы по промыслам, а также знакомство с обычаями, традициями, легендами и сказками.

Ранее принять участие в колоритном путешествии могли только ребята из числа коренных народов, однако в этом году правила изменились. Теперь отправиться на покорение природы может любой житель Ямала от 18 до 30 лет.

Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и отправить заявку на адрес электронной почты: okotetto.alla.96@mail.ru, указав тему письма «Экспедиция «Зов тундры». Сделать это можно до 19 ноября.

Дополнительную информацию можно получить по следующим телефон: 8 (908) 868-13-23, 8 (34922) 3-92-90.

Стоит добавить, что экспедиция «Зов тундры» реализуется с 2002 года. За это время экспедиторам удалось посетить множество населенных пунктов, факторий и стойбищ округа. Участники побывали в четырех из семи районов: Ямальском, Шурышкарском, Тазовском и Приуральском.