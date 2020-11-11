Поверив в оформление кредита, новоуренгоец отдал мошенника 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1985 года рождения, который пострадал от действий мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что на имя северянина пытаются оформить потребительский кредит. Для отмены операции необходимо установить систему удаленного доступа к мобильному телефону и сообщить код подтверждения.

Не заподозрив обмана, мужчина выполнил все указания, после чего с его банковской карты списались сто тысяч рублей, а злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не устанавливать на мобильный телефон не знакомые приложения. При поступлении сомнительных звонков стоит сразу же прервать разговор и обратиться в свой банк.