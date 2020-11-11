Специалисты Ямальского центра общественного здоровья рассказали о влиянии аспирина на COVID-19 Фото: pixabay.com

Специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики ответили на вопрос: можно ли принимать аспирин для профилактики и лечения COVID-19?

При лечении коронавируса в стационаре, пациентам часто назначают антикоагулянты прямого действия. Аспирин же относится к числу нестероидных противовоспалительных препаратов, тем не менее он действительно обладает некоторым антитромбогенным действием.

Глубоких исследований по поводу эффективности аспирина при лечении COVID-19 ранее не было, но они уже начаты в Великобритании (пациенты получают по 150 мг дополнительно к основной схеме лечения).

В связи с этим можно надеяться на некое улучшение у ряда пациентов с активным тромбообразованием, но опять же под контролем показателей коагулограммы и с учетом имеющегося риска других кровотечений.

Поэтому «глотать аспирин пачками» и заниматься самолечением не следует. Принимать лекарство можно только по назначению врача и под его наблюдением.