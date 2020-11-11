Набрав кредитов для игры на бирже, жительница Салехарда лишилась 865 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратилась 25 летняя местная жительница, которая добровольно отдала мошенникам 865 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевшей позвонила некая женщина, предложившая заманчивое предложение. Она рассказал о прибыльной схеме заработка в интернете путем игры на бирже. Далее она соединила северянку со специалистом который, по ее словам, разбирается в заработке на торговле ценными бумагами. Мужчина тут же пообещал помочь с инвестированием и совершением сделок, в свою очередь девушка должна была перечислять ему по 20 процентов от каждой прибыли за оказанную помощь.

Согласившись на все предложения, северянка зарегистрировалась на сайте брокерской компании и перечислила 15 тысяч рублей на лицевой счет своего аккаунта. Несколько дней потерпевшая совершала сделки с ценными бумагами, при этом для пополнения лицевого счета она оформила два потребительских кредита и все денежные средства также «вложила в дело».

С момента регистрации потерпевшая перевела мошенникам 865 тысяч рублей. В настоящее время доступ к своим деньгам она не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».