В Новом Уренгое изменится маршрут 25 автобуса

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое пересматривают маршрут 25 автобуса. Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами от жителей микрорайона Строителей. Одна из них - девушка Кристина, которая обратилась с просьбой напрямую к Андрею Воронову.

-Договорились с подписчицеи Кристинои Русских проехать вместе по 25 маршруту. Она написала просьбу пересмотреть это направление. О неудобствах маршрута писали и другие жители мкр. Строителей. По пути Кристина рассказывает: чтобы отвезти ребенка в детскии сад «Виниклюзия», нужно либо вызывать такси, либо ехать с пересадками. 25 маршрут идет 5 остановок по Железнодорожной, конечная - на Индустриальной. Сам убедился, автобусы ходят полупустые. Направление неудобное для горожан, оно не связано ни с севернои частью города, ни с южной, - написал глава города на своей странице в «Instagram».

Кроме того, было много просьб и от родителей, чьи дети посещают Центр детского здоровья на Железнодорожной. Они просили продолжить маршрут дальше.

-Поручил первому заму Виктору Пузанову совместно с руководством МУПАТ пересмотреть схему движения 25 маршрута. Нужен маршрут для людеи по их потребностям, - сообщил Андрей Воронов.