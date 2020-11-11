В Салехарда пройдет муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

Фото: www.salekhard.org

Образовательные учреждения Салехарда готовятся к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. Она состоится с 17 ноября по 9 декабря.

В нем будут участвовать более 1 300 учеников из 7-11 классов: те, кто набрал необходимое количество баллов в школьном этапе олимпиады, а также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года.

Наибольшее число ребят вызвались проверить свои знания по обществознанию, русскому языку, английскому, физкультуре, истории и биологии.

Стоит добавить, что во время проведения олимпиады будут учитываться все санитарно-эпидемиологические требования, предъявленные к учебным заведениям.

Организаторами муниципального этапа являются департамент образования Салехарда, МКУ «Методический центр развития образования» и общеобразовательные организации города.

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