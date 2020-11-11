Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 ноября 2020 года увеличилось на 194 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 194 человека, с начала периода - 22 633.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 705 жителей, 77 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 169 человек.

-Сегодня в статистику вошли летальные случаи за несколько предыдущих дней. К сожалению, иногда экспертиза занимает время, и о причине смерти мы можем с уверенностью сказать лишь спустя несколько суток. Так, двое пожилых мужчин из Ноябрьска, две женщины в Салехарде и Надыме умерли в разные дни на прошлой неделе. Другие пациенты - один мужчина и две женщины - скончались в Салехарде и Ноябрьске. Возраст и хронические заболевания, несмотря на все усилия докторов, не позволили им побороть инфекцию, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 10 ноября, в регионе также зафиксировали несколько смертей. Речь идет о пожилых жителях Надыма и Лабытнанги.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 476 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 178 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 27, Приуральском районе - 25 и Надымском районе - 21.

Далее идут: Муравленко - 19, Новый Уренгой и Салехард - 14, Тазовский район - 13.

Замыкают список: Губкинский и Лабытнанги - 11, Пуровский район - 10, Ямальский район - 6, Красноселькупский район - 5 и Шурышкарский район - 2.

Всего в регионе было проведено 9 023 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 128 человек, за весь период - 15 648.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 19 851 человек с COVID-19, с начала периода - 1 836 960. Выздоровевших - 18 616, за весь период - 1 369 357. Умерших - 432, с начала периода - 31 593.