Тазовская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о немаркированном алкоголе Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района выявила нарушения в действиях местного отделения полиции.

Было установлено, что участковый уполномоченный сообщил об обнаружении 774 бутылок со спиртосодержащей продукцией, на которых отсутствовала маркировка. Находились они в помещении самоходного плавучего крана, пришвартованного у пирса в селе Гыда. Общая стоимость изъятой продукции составила 100 тысяч рублей и является крупным размером.

Однако сотрудники полиции вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, что является нарушением закона.

В связи с этим районный прокурор отменил постановление, а также обязал возбудить уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Ход и результаты расследования находится на контроле прокуратуры.