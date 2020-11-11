Ямальцы могут оформить сим-карту у дома

МегаФон в три раза расширил список мест, где ямальцы смогут приобрести сим-карту с саморегистрацией. Такой сервис актуален в режиме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми. К крупным розничным сетям, где можно было ранее приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще 100 пунктов в городах Ямала.

Продажи сим-карт у дома реализованы в основных городах округа: Ноябрьск, Пуровск, Тарко-Сале, Новый-Уренгой, Муравленко, Надым.

Активировать сим-карту можно в удобное время через приложение МегаФона, внеся необходимые личные данные. Приложение распознает лицо абонента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. Также для регистрации можно использовать данные с портала «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

-Всем известно, что наши северные города – это основное место работы вахтовым методом многих россиян. Ежемесячно более 10 000 человек приезжают на заработки в округ. Учитывая ситуацию с пандемией, мы стараемся, чтобы у всех приезжающих и жителей было как можно больше способов приобретения сим-карты. Поскольку это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения больших торговых центров и специализированных салонов, - отметил директор МегаФона на Ямале и в Югре Дмитрий Щелгачев.

Напомним, что сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет-магазине МегаФона.