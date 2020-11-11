На Ямале подвели итоги чемпионата по профмастерству среди инвалидов

Фото: департамент образования Ямало-Ненецкого А.О.

На Ямале подвели итоги V регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В течение двух дней около 150 участников соревновались на базе семи колледжей и трех коррекционных школ региона.

Состязания проходили в 25 компетенциях: столярное, поварское, и слесарное дело; предпринимательство; робототехника; вязание спицами; флористика; студийный фотограф; электромонтаж; экономика и бухучет и другие.

Победители регионального этапа примут участие в Российском чемпионате, который состоится до конца ноября.

Напоминаем, что в 2019 году трое ямальцев завоевали медали всероссийского этапа.

Отметим, что «Абилимпикс» - это международное движение, целью которого является создание системы конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающий эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению образования.