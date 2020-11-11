Более 400 ямальских старшеклассников получат образовательные сертификаты

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале определили имена школьников, которым вручат гранты губернатора - образовательные сертификаты по предметам физико-математического профиля. Список старшеклассников, утвержденный конкурсной комиссией окружного департамента образования, опубликован на сайте Центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО.

-Мы отбирали ребят изначально замотивированных к изучению физики, математики и информатики. Основными критериями были участие в олимпиадах по предмету, высокий результат диагностической работы в формате ОГЭ, опыт участия в дистанционных образовательных курсах. Также анализировали мотивационные письма, где школьники делились целями, которые планируют достичь с помощью образовательного сертификата, - рассказала директор Центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО Алла Головенькина.

Напоминаем, что на получение грантов было подано 592 заявки. Больше всего желающих было в Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Надымском районе.

Всего присуждено 415 сертификатов, из них 196 - по математике, 124 - по информатике и 95 - по физике.

Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 тысячу рублей даст возможность одаренным ребятам из всех муниципалитетов Ямала обучаться в интенсивных профильных сменах, организованных с участием сильнейших преподавателей страны из профильных вузов.