В Новом Уренгое родители не будут платить за детский сад, если ребенок остался дома Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. В ходе обсуждений было принято решение не брать плату за детский сад с родителей, которые решили оставить детей дома в период повышенной готовности.

-Мы понимаем, что причин может быть несколько: дистанционная работа или больничный родителей, самостоятельное решение исключить лишние контакты своей семьи, чтобы не заразиться. Было много обращений от горожан по этому поводу, - написал Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

Также он поручил и.о. заместителя по социальной политике Михаилу Терещенко дать руководителям детских садов соответствующие распоряжения и разработать порядок: какие заявления и документы необходимо предоставить в таких случаях.

-Получаю много обращений и от родителей школьников 6-11 классов. Друзья, ваша обеспокоенность очень понятна. Очевидно, что учебный процесс на дистанционном обучении отличается от традиционного формата. Но сейчас ситуация такая, что нужно предпринять все меры, чтобы снизить скорость распространения болезни. Врачи подтверждают: школьные каникулы дали нужную передышку, теперь нужно закрепить этот результат, - сообщил градоначальник.