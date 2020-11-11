В Салехарде запустили автобусный маршрут до отдаленных районов «Надежда» и «Север»

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

В Салехарде запустили рейсовый автобус, который будет курсировать до товариществ «Надежда» и «Север». Таким образом, жители отдаленных районов смогут удобно и комфортно доезжать до центра города.

Начало маршрута - остановка рядом с постом ГИБДД. Конечная точка - департамент по труду и социальной защите на улице Матросова.

-Автобус начинает курсировать с 7.20 утра, а последний рейс отправляется от остановки по улице Матросова в 19.50. Дополнительный маршрут в этих районах очень актуален. О нем не раз просили собственники домов в товариществах, - сообщил Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

При выходе на линию автобус тщательно обрабатывают, также внутри салона есть емкость с антисептическим средством для рук.

Напоминаем, что с весны прошлого года для детей, живущих в этих районах, начал курсировать школьный автобус, который хорошо себя зарекомендовал.