Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети "ВКонтакте"

В штаб-кваритре ЮНЕСКО, расположенной в Париже, пройдет фотовыставка, на которой покажут быт и культуру коренных народов Ямала.

-Быт и культура коренных народов Ямала стали частью международного фотопроекта «Мир в лицах». Автор проекта Александр Химушин больше 10 лет путешествует по миру и снимает представителей малочисленных народов, которые по сей день бережно хранят обычаи своих предков, - написал Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент он работает над заключительной частью проекта - о жителях Сибири. Главными его героями стали коренные северяне, живущие в Красноселькупском районе.

-Встретили гостя тепло и душевно, как и принято у нас на Севере. Ямал фотограф называет настоящей снежной сказкой, о которой в Москве можно только мечтать, - добавил губернатор.

По словам самого Александра, в будущем он вновь планирует приехать на Ямал, чтобы еще глубже погрузиться в быт и культуру кочевников.