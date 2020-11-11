В таркосалинском Центра социального обслуживания населения завершился капитальный ремонт

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В таркосалинском Центре социального обслуживания населения завершился капитальный ремонт.

За два года здесь провели масштабные работы по замене отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, а также вентиляции. Вместе с установкой современной системы дымоудаления дополнительное укрепление получили и перекрытия. Кроме того, специалисты обновили окна и витражи, а также провели внутреннюю отделку помещений.

-Все работы подрядчик выполнил качественно и в срок. Капитальный ремонт не помешал предоставлению социальных услуг. Учреждение продолжало работать в стандартном режиме без создания очередности или отмены каких-то мероприятий, - рассказал руководитель ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» Александр Емельянов.

Стоит добавить, что ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район» - одна из самых крупных ямальских организаций в данной сфере. Ее услуги предоставляются в условиях круглосуточного и дневного пребывания, а также на дому.