Надымские спасатели напомнили школьникам о правилах пожарной безопасности в быту

Фото: МЧС России по ЯНАО

Надымские спасатели присоединились к акции «Безопасность детства - 2020». В связи с этим они провели в начальных классах школы №6 познавательные уроки на тему: «Правила пожарной безопасности в быту».

В ходе занятий ребята посмотрели социальные видеоролики, а затем приняли активное участие в разговоре. Школьники без запинки назвали номера телефонов 01, 101 и 112, дружно вспомнили необходимую информацию при вызове пожарных, а также правильно ответили на уточняющие вопросы сотрудника МЧС: как потушить электроприбор, можно ли в случае эвакуации пользоваться лифтом, как применить огнетушитель, почему при возгорании нельзя открывать окна.

В беседе с сотрудником пожарной охраны ученики твердо уяснили: чтобы сохранить жизнь и здоровье, необходимы нужные знания и умение применить их в экстренной ситуации, тогда не будет ни паники, ни сковывающего страха или желания спрятаться.

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