«Заплатил дважды»: покупая игровую приставку, новоуренгоец отдал мошенникам почти 50 тысяч рублей

«Заплатил дважды»: покупая приставку, новоуренгоец отдал мошенникам почти 50 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1996 года рождения. Он пострадал от действий мошенников, отдав им 48 тысяч рублей.

Было установлено, что мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже игровой приставки, которая его заинтересовала. Связавшись с продавцом он узнал, что для получения товара необходимо внести предоплату в размере 16 тысяч рублей. Не подозревая, что общается с мошенниками, северянин перевел деньги на указанный счет.

После этого злоумышленник сообщил, что платеж не прошел, а для исправления ситуации необходимо пройти по ссылке, которую он отправил через смс. Выполнив сказанное, мужчина оказался на сайте, где было необходимо ввести данные своей банковской карты. Сделав это, он потерял еще 32 тысячи рублей, а лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы до пяти лет.

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