За последние две недели в ряды ямальских волонтеров вступило более 170 человек

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На Ямале продолжает расти количество граждан, готовых вступить в ряды волонтеров. За последние две недели число добровольцев увеличилось на 171 человека. Они занимаются развозкой лекарств, доставляют медиков на личных машинах по адресам пациентов и работают в колл-центрах.

При этом число заявок от населения продолжает расти. Основная часть обращений связана с доставкой продуктов и медикаментов. Однако особенно необходима помощь автоволонтеров. Жителями округа уже предоставлено 110 личных машин, тем не менее потребность в автомобилях остается в Ноябрьске, Пуровском и Надымском районах.

Также ямальские волонтеры помогают снизить нагрузку на систему здравоохранения, отвечая на звонки граждан. Так, в колл-центре Нового Уренгоя количество специалистов увеличилось с 10 до 27 человек - к штату врачей присоединились студенты и работники социальной сферы.

-Благодаря увеличению штата колл-центра время ожидания вызова для жителей сократилось на одну треть. В три раза увеличилось число принятых звонков. Самые частые обращения - вызов врача на дом и вопросы, касающиеся тестирования на коронавирус, - рассказал заместитель главного врача ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» Алексей Крючев.

Среди волонтеров немало студентов ямальских колледжей, обучающихся на медицинском отделении. На сегодняшний день 35 человек помогают работникам колл-центров или оказывают техническую помощь медицинским учреждениям. Однако этого все еще недостаточно. Арктический центр добровольчества приглашает ямальцев вступить в ряды волонтеров и помочь жителям своего города или поселка.