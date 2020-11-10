В больницах Ямала открываются новые колл-центры

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Медучреждения округа продолжают открывать новые колл-центры и расширять возможности действующих. За последнюю неделю число операторов, которые консультируют граждан, возросло в два раза.

Сегодня, 10 ноября, на базе Губкинской городской больницы заработал колл-центр по вопросам COVID-19. На звонки отвечает три оператора - средний медицинский персонал. Они сообщают результаты теста на коронавирус, записывают на прием к врачу и оказывают помощь в оформлении рецептов на лекарства для льготных категорий.

Звонить можно по номеру: 8-800-350-22-28. Он работает в будние дни с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 14:00, а в воскресенье с 9:00 до 12:00.

Также продолжают работать и телефоны регистратуры взрослой поликлиники: 8(34936)3-68-78, 3-68-79. В регистратуру детской поликлиники можно дозвониться по номеру: 8(34936)3-45-63. Вызвать «скорую» - 112, 103, 8(34936)3-17-03.

В Салехардской окружной больнице появилась новая услуга: результаты лабораторного исследования на коронавирус гражданам сообщает робот. Стоит добавить, что автоматический звонок на мобильный телефон предусмотрен только пациентам с отрицательным результатом теста. С теми, у кого подтвердилась инфекция, связываются лично.

На сегодняшний день штат колл-центра СОКБ увеличен почти втрое. В среднем операторы отвечают на 2 500 звонков в день.

Муравленковская больница также переняла практику автоматизированного оповещения об отрицательных результатах теста на коронавирус.

График работы колл-центра в будние дни с 7:30 до 20:00, в выходные дни - с 9:00 до 15:00. Принимают звонки восемь операторов, задать вопросы можно по следующим номерам: 8- 800-200-72-19; +7 (908) 857-65-59; +7 (908) 857-65-70; +7 (908) 857-66-19.

С понедельника в Тарко-Салинской районной больнице усилена линия по вопросам заболеваемости COVID-19 среди детей. Результат тестирования можно узнать по телефонам: +7(912)912-64-89, +7(912) 912-63-89, +7(912) 423-07-60. Звонки принимают только в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Еще один колл-центр откроется в скором времени в Лабытнангской городской больнице. Сейчас там проводится тестирование и обучение персонала. На данный момент жители могут получить консультацию по номерам: 8(3499) 2-11-71 и 5-05-90 с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00, воскресенье - выходной. Звонки принимают семь специалистов.

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