Прокуратура Салехарда добилась установки рециркуляторов в теплых павильонах

Фото: администрация Салехарда

Прокуратура Салехарда организовала проверки по публикациям ВГТРК «Вести. Ямал» - «Салехардцы жалуются на работу общественного транспорта» и «NUR24.RU» - «Жители негодуют из-за закрытых теплых остановок».

Было установлено, что в 2019 году МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» приобрела четыре теплых остановки, работа которых была приостановлена в марте 2020 года. За все это время в павильонах так и не появились рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Вопрос о их необходимости возник лишь не так давно, когда температура воздуха начала опускаться и горожане начали замерзать в ожидании автобусов. Кроме того, до настоящего времени не продуманы меры дезинфекции (помимо обеззараживания воздуха).

Также выяснилось, что муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, не содержит соответствующих требований к содержанию теплых остановок. Кроме того, он требует принятия дополнительных мер, направленных на улучшение работы общественного транспорта.

В связи с этим прокуратура внесла главе Салехарда представление, в котором обязывало устранить нарушения.

В настоящее время остановочные комплексы открыты, в каждом установлены рециркуляторы. Также в городе появился автобусный маршрут до ДНТ «Север» и ДНТ «Надежда». Устранение остальных нарушений контролируется прокуратурой.

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