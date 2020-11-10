Надымчанин набрал кредитов на несколько миллионов и перевел деньги мошенникам Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, со 2 по 8 ноября, зарегистрировано 36 подобных преступлений, ущерб от которых превысил 7, 3 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой преступников стал житель Надыма, которому позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он убедил пострадавшего получить займы в различных кредитных учреждениях, а после - перевести ему 3,4 миллиона рублей, якобы для предотвращения несанкционированного списания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Напоминаем, что точно такой же случай произошел с жителем Губкинского, который перевел аферистам почти два миллиона рублей.

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.