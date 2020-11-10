В «Ямальском полярном агроэкономическом техникуме» выбрали лучшего обработчика рыбы

Фото: www.yanao.ru

В Салехарде стартовал ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший обработчик рыбы».

В этом году из-за ситуации с коронавирусом мероприятие будет проходить в несколько этапов, с соблюдением всех мер предосторожности.

Первый этап конкурса состоялся в «Ямальском полярном агроэкономическом техникуме». За почетное звание боролись восемь студентов, обучающихся по специальности «Обработка водных биоресурсов».

-В этом году конкурс проходит в тринадцатый раз, его цель - популяризация этой нелегкой, но необходимой профессии. Качество и безопасность любой пищевой продукции начинается с качественной обработки сырья - это очень ответственное звено на производстве, - рассказала председатель жюри, заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

В первой части конкурса члены жюри оценили теоретические знания участников, а во второй - практические навыки. Ребятам предстояло как можно быстрее и без ошибок рассортировать предложенную рыбу по видовому составу - язя, леща, сырка и пыжьяна. Затем - на скорость разделать ряпушку по существующим стандартам. Критериями оценки были аккуратность, соблюдение техники безопасности и количество обработанного сырья.

По итогам испытаний победителем стал Андрей Климов, на втором месте - Андрей Могальков, на третьем - Алеся Атаман.

Они получили сертификаты на денежные премии, все остальные участники – поощрительные призы от организаторов - департамента агропромышленного комплекса ЯНАО и торгово-промышленной палаты округа.

Следующий этап конкурса пройдет в Салехардском комбинате.