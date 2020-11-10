Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 ноября 2020 года увеличилось на 191 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 191 человека, с начала периода - 22 439.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 675 жителей, 74 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 162 человека.

-В Надыме скончалась 71-летняя женщина, а в Лабытнанги - 85-летний мужчина. Коронавирус протекал у них на фоне серьезных хронических заболеваний сердца, ослабленные пациенты, несмотря на все усилия врачей, не справились с болезнью, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 460 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 169 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 35, Надымском районе - 22 и Пуровском районе - 17.

Далее идут: Новый Уренгой - 16, Губкинский - 15 и Тазовский район - 14.

Замыкают список: Салехард и Лабытнанги - 12, Муравленко - 9, Красноселькупский район - 7, Приуральский и Ямальский районы - 5.

Всего в регионе было проведено 9 456 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 113 человек, за весь период - 15 520.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 977 человек с COVID-19, с начала периода - 1 817 109. Выздоровевших - 15 600, за весь период - 1 350 741. Умерших - 368, с начала периода - 31 161.