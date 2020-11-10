Наталья Филонец назначена на должность заместителя главы администрации Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В администрации Ноябрьска новые изменения. Наталья Филонец назначена на должность одного из заместителей главы города. Ранее она занимала место начальника управления культуры.

Общий стаж Натальи Филонец в социальной сфере Ноябрьска - более 20 лет. За это время под ее руководством создан первый в регионе профессиональный муниципальный театр, коллектив народного танца «Сияние Ямала» и открыты новые художественные мастерские. Кроме того, успешно реализованы несколько проектов, среди которых: нацпроект «Культура», масштабный общегородской проект «Стена Памяти», проекты с применением современных цифровых технологий и многое другое.

В новой должности Наталья Филонец будет курировать следующие вопросы: образования, социальной защиты населения, молодежной политики, развития физической культуры и спорта, сохранения исторических и культурных памятников, а также развития культуры, местных традиций и обычаев.

Детские и юношеские годы Натальи Николаевны прошли на Ямале. Она родилась в поселке Тазовском, здесь же окончила среднюю школу. В 1992 году, по завершении учебы в Тобольском педагогическом институте, приехала по распределению в город Ноябрьск. Свою профессиональную деятельность она начала научным сотрудником Окружного музея изобразительных искусств.