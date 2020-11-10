Губернатор Ямала поздравил сотрудников внутренних дел с профессиональным праздником

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил личный состав полиции региона, а также ветеранов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

-Благодарю за качественную работу, ответственную службу, высокий профессиональный уровень. Уверен, что и в дальнейшем представители правоохранительной системы региона будут эффективно выполнять свои служебные обязанности, а ямальцы чувствовать себя комфортно и безопасно. Желаю вам здоровья и благополучия в семьях, успехов в службе и всего самого доброго! - пожелал Дмитрий Артюхов

Также он отметил, что в округе уделяется особое внимание обеспечению правопорядка. Ямальская полиция укрепляет общественную безопасность, надежно защищает права и свободы северян, жестко противодействуя современным вызовам - коррупции, мошенничеству, экстремизму, терроризму, нелегальной миграции и наркоугрозе.