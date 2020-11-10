На улицах Салехарда появились баннеры с изображением волонтеров-медиков

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде выразили благодарность волонтерам-медикам, которые без устали продолжают помогать людям. В рамках специальной акции на фасадах зданий появились баннеры с изображением салехардских добровольцы. Также на них есть единый номер телефона 8-800-200-34-11, по которому можно позвонить и попросить волонтеров о помощи.

-Ребята действительно делают самоотверженную работу. В свободное время, забыв о собственных проблемах и заботах, волонтеры-медики спешат на помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Они доставляют продукты, лекарства, защитные маски пожилым людям, оказывают медицинским работникам помощь, информируют жителей о мерах профилактики, - рассказала руководитель салехардского местного отделения ВОД «Волонтеры-медики», представитель муниципального штаба всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» Лада Перевалова.

Напомним, что за последний месяц добровольцы выполнили свыше 80 заявок на доставку продуктов и лекарств для хронических больных и медицинских работников, а также раздали около пяти тысяч защитных масок и памяток.

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