Ямал занимает первую строчку рейтинга среди регионов с самым большим материнским капиталом

Фото: ОНФ на Ямале

Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» составили рейтинг регионов, в которых родителям выплачивают самый большой региональный материнский капитал за третьего и последующих малышей.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где семьям выплачивается по 500 тысяч рублей. Однако есть и свои минусы. Хотя в ЯНАО оказался самый большой размер выплаты, там и обнаружился самый короткий список целей, на которые ее можно потратить. Среди них - улучшение жилищных условий и медицинская помощь членам семьи в России или за рубежом.

Вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ. Там семьи могут получить 379 911 тысяч рублей. На третьем месте Сахалинская область - 250 тысяч рублей.

-На Ямале материальная нагрузка на семью колоссальна по причине высоких цен на недвижимость, поэтому такая мера поддержки, как региональный материнский капитал действительно позволяет улучшить условия жизни многодетных семей на севере, - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин.

Напоминаем, что региональный материнский капитал - это добровольная помощь, которую власти оказывают семьям из своих бюджетов в дополнение к федеральной программе.