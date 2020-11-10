В больницах Ямала увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19

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На Ямале продолжают разворачивать места для пациентов с коронавирусом. За вчерашний день, 9 ноября, в регионе появилось 140 дополнительных коек для граждан, которые переносят болезнь в легкой и среднетяжелой формах.

Что касается мест для тяжелых больных, то потребность в них отсутствует. В округе достаточно коек, оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. Также департамент здравоохранения ежедневно мониторит ситуацию с заболеваемостью, быстро принимая все необходимые меры.

Так, под инфекционный госпиталь перепрофилирован Новоуренгойский ПНД: в газовой столице появилось 60 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом. Все пациенты психоневрологического диспансера временно располагаются в неврологическом отделении Новоуренгойской ЦГБ. Там же проходит госпитализация жителей по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология», медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а также предрейсовые и послерейсовые осмотры.

В отделении для больных коронавирусом городской больницы Лабытнанги также развернуто 40 дополнительных коек, в Муравленко - 20; в терапевтическом отделении Аксарковской ЦРБ, перепрофилированном ранее под инфекционное, развернули еще 20 мест.

-Коечный фонд увеличивается в соответствии с потребностью в госпитализации больных коронавирусом. По мере необходимости у нас будут разворачиваться дополнительные мощности. Резерв свободных коек сохраняется на уровне 15 процентов, - рассказала заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Также отметим, что накануне в Приуральском районе развернули 51 койку, в Губкинском - 15. В Надымской ЦРБ оборудовано отделение на 65 коек, 18 коек - в больнице Красноселькупа. Все места предназначены для лечения больных COVID-19, переносящих вирус в легкой и среднетяжелой формах.

Всего в округе развернуто 1 980 коек, из них 601 - оборудованы кислородом, 127 - аппаратами ИВЛ.