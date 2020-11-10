В Пуровском районе проверили соблюдение масочного режима в общественных местах Фото: pixabay.com

В связи с высоким уровнем распространения COVID-19, во всех муниципалитетах Ямала проводятся масштабные проверки по соблюдению масочного режима в общественных местах. Одна из них прошла в Пуровском районе.

-Кривая показателя уровня заболеваемости коронавирусом находится в динамике. Режим повышеннои готовности продлен до 1 декабря, а вместе с ним обязательное соблюдение всех необходимых мер по предупреждению распространения коронавируснои инфекции, - написал Антон Колодин на своей странице в «Instagram».

Активисты проверили, носят ли жители средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте.

-Не могу не отметить проявляемую пуровчанами ответственность. Во время реи да пассажиры автобуса, посетители аптек и магазинов были в масках, - сообщил глава муниципалитета.

Также напоминаем, что в поселке Пуровск развернули инфекционный госпиталь для больных с легким течением COVID-19 на 30 коек. Он расположен на базе Центра социальной помощи семье и детям «Луч Надежды».