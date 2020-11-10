Глава Губкинского попросил горожан посоветовать ему хорошие книги для чтения

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"

Глава Губкинского Андрей Гаранин записался в центральную библиотеку.

-Удивился, что читательский билет - теперь это пластиковая карта, а оформление и возврат книги - через специальный терминал. Сам попробовал - очень удобно, сразу получил квитанцию с датой возврата. Также библиотека может дать бесплатный доступ к своим книгам в электронном виде, - сообщил градоначальник на своей странице в «Instagram».

Также он рассказал, что предпочитает произведения наших классиков. На днях мэр закончил читать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», следующий на очереди - Федор Достоевский.

-А какие ваши любимые произведения? Что посоветуете? - спросил Андрей Гаранин у своих земляков.

Напоминаем, что учреждение получило значительную часть нового оборудования благодаря победе в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек в 2020 году, реализуемого в рамках нацпроекта «Культура».

Важными приобретениями стали интерактивная смарт-доска, VR-очки, 3D-ручки и 3D-принтер.

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