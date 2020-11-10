В Ноябрьске проводятся профилактические рейды среди семей, находящихся на особом контроле

Фото: МЧС России по ЯНАО

Пожары из-за детской шалости по-прежнему остаются одной из самых частых причин возгораний. По статистике, дети 3-4 лет чаще остальных поджигают бумагу, мебель или просто балуются со спичками. Однако ребята постарше тоже не редко интересуются огнем.

В связи с этим в Ноябрьске прошло мероприятие, направленное на снижение детской гибели и травматизма во время пожаров. Специальная комиссия посетили семьи, находящиеся в социально опасном положении, попавшие в трудную жизненную ситуацию и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей.

Основное внимание обращалось на то, в каких условиях проживает ребенок. В семьях, где дети еще совсем маленькие, беседы проходили со взрослыми. Если же ребята ходят в сад или школу, беседы проводились и с ними.

-Такие рейды мы проводим на регулярной основе. Их цель - напомнить жителям номера вызова пожарной охраны, правила пожарной безопасности, проконтролировать ситуацию в самой квартире - нет ли проводки с нарушением изоляции, правильно ли используются удлинители и электрические приборы, а также побеседовать с детьми, - рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ноябрьска, старший лейтенант внутренней службы Никита Беляев.