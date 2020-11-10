Надымчанин купил коллекционные модели автомобилей у рецидивиста-мошенника Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратился местный житель, пострадавший от действий мошенников.

Было установлено, что 9 июля потерпевший нашел на одном сайтов объявление о продаже коллекционных моделей автомобилей времен СССР. Связавшись с продавцом, мужчина заказал девять видов машин, каждая из которых стоила по 500 рублей.

Обсудив условия сделки, надымчанин оплатил стоимость товара и почтовые расходы на сумму 5 тысяч рублей. Однако товар он так и не получил, что касается продавца, то он заблокировал страницу на сайте и перестал выходить на связь.

Мошенника удалось задержать. Им оказался 27-летний мужчина, проживающий в другом регионе. Ранее он уже был судим за подобное преступление.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовного дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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