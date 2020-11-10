Погода на Ямале на 10 ноября: небольшое похолодание

Погода на Ямале на 10 ноября Фото: pixabay.com

Во вторник, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -8 ночью -14. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -9. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -7, ночью -14. Ветер 1-3 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -9, ночью -14. Ветер 3-7 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -12. Ветер 2-3 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, небольшой снег в районе обеда. Днем -7, ночью -14. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -8, ночью -11. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -6. Ветер 1-2 м/с.