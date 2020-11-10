В Пурпе открылась детская площадка по мотивам русских народных сказок

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В пурпейском парке «Молодежный» открылась детская площадка по мотивам русских народных сказок.

Здесь разместились качели, карусели, скамейки для отдыха и песочница, предназначенная для самых юных жителей.

Однако главной особенностью детской площадки стал игровой комплекс «Змей Горыныч». В его головах расположены открытые тоннели и переходы; туловище, крылья и хвост представлены системой канатных сеток; передние и задние лапы выполнены в виде дугообразных скалодромов. Игровое оборудование ориентировано на детей от 2 до 16 лет.

Сама площадка имеет подходы с двух сторон, выполненные из природного камня, и покрытие из резиновой крошки, которое поможет обезопасить детей от травм.

Учитывая короткий световой день, особое внимание было уделено освещению - установлены современные светодиодные светильники.

Монтаж игрового комплекса произведен в рамках региональной программы «Комфортная городская среда». Помимо площадки в Пурпе, новые игровые объекты появились в Уренгое, Самбурге и Тарко-Сале, также многофункциональную площадку открыли в Сывдарме.