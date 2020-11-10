В Новом Уренгое продолжается строительство детской поликлиники с женской консультацией

Фото: www.newurengoy.ru

В Новом Уренгое продолжается строительство пятиэтажной детской поликлиники с женской консультацией. Медучреждение сможет принять до 1 300 пациентов в день.

Готовность объекта на сегодняшний день - 42 процента. Полностью завершены работы по фундаменту и каркасу здания. Началась стяжка, штукатурка и шпаклевание стен.

В детской поликлинике будут вести приемы врачи-педиатры и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог, эндокринолог, кардиолог, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог и другие.

Также здесь предусмотрены оздоровительный центр с залом ЛФК, водолечебница и бассейн. Строительство будет произведено «под ключ» с установкой современного медицинского оборудования.

В женской консультации предусмотрены кабинеты врачей-гинекологов, терапевта, стоматолога и психотерапевта, а также маммографии, УЗИ и функциональной диагностики.

Кроме того, запланировано оборудовать две малые операционные, блок физиотерапевтического лечения, дневной стационар на 16 коек и зал ЛФК. Также будущие мамы смогут посещать лекции по уходу за новорожденными.

Стоит добавить, что сейчас в Новом Уренгое работают два педиатрических отделения, которые находятся в разных частях города. Строительство новой поликлиники позволит создать современные и комфортные условия для пациентов.