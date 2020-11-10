«Букет для мамы»: салехардцев приглашают принять участие в акции

Фото: www.mvk.yanao.ru

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского приглашает салехардцев принять участие в акции «Букет для мамы», приуроченной к празднованию Дня матери.

Традиционно этот замечательный праздник отмечается в последнее в последнее воскресенье ноября. Главная его цель - не только показать важность роли мамы в жизни каждого человека, но и поддержать традиции нежного и бережного отношения к женщине.

Для участия необходимо: 1. Сделать букет своими руками из любых доступных материалов, которые могут сохранять свои свойства на протяжении длительного времени. 2. Принести готовую работу в музей и заполнить анкету участника на кассе. 3. Ждать голосования и подведения итогов.

Все букеты обязательно попадут на выставку, а авторы трех самых оригинальных и красивых работ получат подарки.

Голосование пройдет в открытом формате с 20 ноября по 24 ноября на официальной странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 29 ноября в 12:00 в административном здании МВК.