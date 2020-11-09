Жители Нового Уренгоя могут выбрать, как будет выглядеть местный этнопарк

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Жителям Нового Уренгоя предлагают выбрать, каким должен быть местный этнопарк.

Сбор предложений по этой теме проходил на платформе «Предлагай» интернет-портала «Живем на Севере». От горожан поступило шесть идей. Новоуренгойцы предлагают сделать музей под открытым небом, установить чумы и организовать быт стойбища. Также на территории парка предлагают проводить этнокультурные мероприятия и фестивали.

Напоминаем, что этнографический парк - это разновидность музея под открытым небом, созданного с использованием макетов или копий в натуральную величину, а также ориентированного на индустрию развлечений и отдыха. Этнопарки призваны знакомить с культурой коренных народов при помощи современных технологий, в том числе информационных.

Стоит добавить, что будущий этнопарк должен стать визитной карточкой Нового Уренгоя.