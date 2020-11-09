В Губкинском продолжается строительство домов для переселенцев из ветхого жилья

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В Губкинском идет активное строительство жилья. Дома возводятся в девяти из 18 микрорайонах, при этом два из них строятся с нуля.

Так, на месте 17 микрорайона еще прошлой зимой был пустырь. В скоро времени здесь появятся семь домов - все под переселение из ветхого и аварийного жилья. На данный момент пециалисты трудятся над строительством трех домов на 379 квартир. Планируется, что к маю полностью будет закончена коробка одного из них, а к августу - остальных двух.

Кроме того, еще два дома, предназначенные под переселение, сдадутся уже в это году. Они рассчитаны на 164 квартиры. Рабочие уже приступили к чистовой отделке. Всего в микрорайоне строится пять таких домов.

В 15, 18 и пятом микрорайонах тоже возводятся дома под переселение.

-Сейчас у нас строится всего 26 домов, половина - под переселение, половина - жилье на продажу. Еще по 18 домам выполняются проектные работы, вскоре начнется строительство, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Всего с 2019 по 2025 годы новоселье отметят 24,3 тысяч ямальских семей или 66,7 тысяч человек. В целом по округу строится 194 многоквартирных дома. Кроме этого, 1 370 жилых домов, а это еще 164 тысячи квадратных метров, возводится в рамках индивидуального строительства.