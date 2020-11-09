Рецидивист из Тюмени обманул жительницу Нового Уренгоя почти на 5 тысяч рублей

Покупая автозапчасти для машины, жительница Нового Уренгоя отдала деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местная жительница 1987 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, отдав им более четырех тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что женщина оформила на одном из сайтов заявку на покупку автомобильных запчастей. Связавшись с администратором она узнала, что для отправки заказа необходимо оплатить полную его стоимость. Не заподозрив обмана, северянка перевела более четырех тысяч на счет, указанный злоумышленником. После этого продавец перестал выходить на связь.

Преступником оказался житель Тюмени 1981 года рождения, уже имевший судимость за аналогичное преступление.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый вину признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.