В салехардских автобусах устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха

Фото: www.salekhard.org

Власти Салехарда продолжают бороться с коронавирусом. В связи с этим в городском транспорте начали работать установки по обеззараживанию воздуха.

-Сейчас рециркуляторы установлены в трех автобусах. Если их эксплуатация окажется эффективной и не будет вызывать недовольства пассажиров, мы обеспечим этими приборами весь автобусный парк АТП, - сообщил Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

По словам начальника службы эксплуатации Салехардского АТП Александра Терещенко, это простое устройство, внутри которого установлена ультрафиолетовая лампа и вентилятор. Воздух всасывается в устройство, обеззараживается и подается в салон.

Напомним, что в городских автобусах уже установлены дезары с антисептическим средством, также салоны ежедневно проходят санитарную обработку.

Кроме того, в теплых остановочных павильонах также имеются рециркуляторы, которые позволяют поддерживать в закрытом помещении безопасную среду.