Ямальские активисты ОНФ помогли обустроить госпиталь для больных COVID-19 в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое волонтеры акции #МыВместе помогли в обустройстве госпиталя для лечения больных COVID-19, расположенного на базе предприятия «Арктикгаз».

Переоборудовать офис в медучреждение активистам ОНФ помогали студенты, волонтеры Победы и волонтеры-медики. Также откликнулись на запрос о помощи и неравнодушные горожане. Общими усилиями были вымыты кабинеты, проведена дезинфекция и расставлена больничная мебель.

-Места в этом здании рассчитаны как резервные. Мы помогаем идти на опережение, чтобы исключить вероятность угрозы нехватки мест для больных. Резерв в таком количестве - это очень хороший задел для врачей и для пациентов. Народный фронт готов и дальше оказывать помощь. Сейчас это первостепенно важная помощь, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Екатерина Чернолихова.

После того, как добровольцы закончили обустраивать помещение будущего госпиталя, его готовность к открытию оценил глава города.

Стоит добавить, что ОНФ на Ямале продолжает набор в ряды автоволонтеров, которые будут помогут доставлять врачей на работу и отвозить к пациентам.

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