«ЮнАрктика»: на Ямале стартовал региональный сетевой проект

Фото: региональный цент патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале дан старт новому сезону регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», в котором участвуют ребята из восьмых классов.

В этот раз ожидается 40 процентов классов из Ноябрьска и Нового Уренгоя, 60 процентов из Надымского района и 90 процентов из остальных муниципалитетов.

Основной этап проекта пройдет с ноябре 2020 года по май 2021 года.

Каждый месяц ребята соревнуются в одном из конкурсов:

-Ноябрь - конкурс визиток класс-команд;

-Ноябрь/январь - конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны;

-Январь/май - сдача норм ГТО;

-Декабрь – интеллектуальная онлайн-игра «Герои Ямала»;

-Март - конкурс патриотической песни;

-Апрель – фотоохота «Один день из жизни Ямала»

Кроме обязательных есть и дополнительные этапы: самопрезентация команд «Концентратор» и челлендж #ЯЮнАрктика в «ТикТок».

Победители будут определены в мае. Команды, занявшие первые 13 мест, отправятся в культурно-образовательную поездку осенью 2021 года.