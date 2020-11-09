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На Ямале количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,3 процента

Для этого проводится комплекс специальных работ
Вера ЗенинаВера Зенина
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На Ямале количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,3 процента

На Ямале количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,3 процента

Фото: pixabay.com

На Ямале прошла пресс-конференция, на которой представители департамента по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции ЯНАО подвели итоги работы за прошедшие десять месяцев.

Как рассказал, исполняющий обязанности директора департамента Александр Маркелов, за два года в округе уменьшилось количество зарегистрированных преступлений на 2,3 процента. Такому показателю способствует ряд принятых мер.

Так, идет активная работа по формированию системы уличного видеонаблюдения - основы для построения системы «Безопасный город». Ее результатом станет создание современных центральных пунктов видеонаблюдения на базе действующих ЕДДС. При этом, сотрудники правоохранительных органов будут иметь прямой доступ к данным системы.

Кроме того, проводится работа по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за вознаграждение. С начала года почти 30 человек сдали 24 единицы оружия, получив за это 113 тысяч рублей.

На помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка приходят 11 казачьих формирований и 24 добровольные народные дружины. Ими выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, раскрыто 13 преступлений и проведено 3 555 рейдов.