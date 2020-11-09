Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 ноября 2020 года увеличилось на 193 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 193 человека, с начала периода - 22 248.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 699 жителей, 67 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 20 - находятся на ИВЛ.

За прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного летального исхода. Таким образом, общее число погибших составило 160 человек.

Также за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 438 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 175 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 26; Приуральском районе - 22 и Надымском районе - 20.

Далее идут: Салехард и Пуровский район - 19; Губкинский и Лабытнанги - 12; Новый Уренгой, Тазовский и Красноселькупский районы - 10.

Замыкают список: Муравленко - 8; Ямальский район - 4 и Шурышкарский райн - 3.

Всего в регионе было проведено 7 535 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 58 человек, за весь период - 15 407.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 21 798 человек с COVID-19, с начала периода - 1 796 132. Выздоровевших - 10 722, за весь период - 1 335 141. Умерших - 256, с начала периода - 30 793.