АО «Транснефть – Сибирь» реконструировало участки нефтепровода в ХМАО-Югре

Урайское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после реконструкции два участка магистрального нефтепровода (МН) Красноленинская – Шаим – Конда в ХМАО-Югре.

Работы велись с октября 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Заменены участки нефтепровода с 181,3 км по 182 км и с 188 км по 189,7 км общей протяжённостью 3,2 км. Труба на реконструируемых участках линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в новом створе существующего коридора коммуникаций МН Красноленинская – Шаим – Конда. Работы проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Ранее были выполнены все необходимые испытания новых участков на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Путём пропуска профилемера проведена диагностика, подтвердившая отсутствие дефектов. Выполнена проверка состояния изоляционного покрытия реконструированных участков.

На заболоченных участках трассы построена лежневая дорога протяженностью 250 метров, обустроены постоянно действующие переезды для прохождения тяжелой техники. Специалисты смонтировали информационные и предупредительные знаки. Также полностью завершен комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации.

Реконструированные участки МН Красноленинская – Шаим – Конда введены в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционируют в штатном режиме.