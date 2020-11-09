В Тарко-Сале задержали рецидивиста, который избил и обокрал прохожего Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района поступило сообщение от сотрудника отдела уголовного розыска. Оперативник сообщил, что удалось задержать подозреваемого в нападении на 23-летнего мужчину и краже сотового телефона.

Им оказался ранее судимый и безработный житель Тарко-Сале 1995 года рождения. Похищенный телефон преступник отдал полицейским добровольно, а позже - раскаялся в содеянном.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что еще одно подобное преступление случилось в Новом Уренгое в середине октября. Тогда двоих мужчин избила банда вахтовиков, а затем преступники украли у них мобильные телефоны.