Ямальцы смогут вложить материнский капитал в сельскую ипотеку Фото: pixabay.com

На Ямале упростили условия получения сельской ипотеки. Теперь при ее оформлении можно использовать материнский капитал. Кроме того, кредитный лимит для жителей региона вырос с 3 до 5 миллионов рублей.

Также иметь право собственности на участок, на котором планируется строительство, теперь необязательно, однако прописаться в новом жилье придется.

Напомним, что сельская ипотека - это программа для граждан, которые хотят купить или построить жилье в отдалении от города. Согласно условиям, кредит можно взять по льготной ставке до трех процентов годовых на новостройку или вторичное жилье.

С 2021 года квартиры по сельской ипотеке можно покупать в домах высотой не более пяти этажей. Что же касается частного дома, то его можно строить не только на собственном участке - земля может быть в аренде.

Федеральное финансирование данных мероприятий в 2020 году составило 2 миллиарда рублей. В связи с большим спросом граждан в 2021 году оно будет увеличено в два раза. На Ямале за период заявочной кампании в банки обратились 155 граждан.