В Тарко-Сале заработали новые номера, по которым можно узнать результат анализа на COVID-19 у детей

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Тарко-Салинская центральная районная больница добавила два телефона горячей линии, по которым можно узнать результат анализа на коронавирус у детей.

Итак, позвонить можно по следующим номерам: 8(912)912-63-89 8(912)912-64-89. Предыдущий номер также продолжает свою работу: 8(912) 423-07-60.

График работы горячей линии: в рабочие дни - с 08:00-13:00 до с 14:00-17:00. Суббота, воскресенье - выходные.

Также напоминаем, что узнать результат анализа на коронавирус у взрослого населения можно по следующим номерам: 8(982) 263-59-96, 8(912) 423-07-61, 8(982) 178-15-58, 8(982) 178-15-67, 8(922) 455-06-86.

Консультацию врача можно получить по номеру: 8(958) 269-80-58 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни. Суббота и воскресенье - выходные.

Если по какой то причине не получилось дозвониться ни по одному телефону, необходимо зайти на официальную страницу больницы в соцсети «ВКонтакте» и написать в личные сообщения, указав ФИО, дату рождения и контактный телефон. После этого вам обязательно перезвонят.