В Надыме развернут дополнительный госпиталь на 65 коек для больных COVID-19

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в "Instagram"

Власти Надыма продолжают бороться с коронавирусом. Для этого в городе развернуты два дополнительных инфекционных отделения, в которых лежат пациенты с легкой и средней формами заболеваний. Они находятся на территориях бывшего здания детского дома и дерматовенерологического отделения, расположенного на 107-ом километре.

Также принято решение об открытии еще одного госпиталя на базе педиатрического отделения на 65 коек. При его формировании соблюдены все эпидемиологические правила. Обеспечена изоляция пациентов, оборудован отдельный вход. Детей заблаговременно перевели в другие помещения. Также в новое отделение завезли мебель, постельное белье и полотенца.

-Руководством Надымской районной больницы осуществляется подбор кадров для работы в инфекционных отделениях. В ближайшее время к работе в «красной зоне» приступит еще один врач-инфекционист, - сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

Что касается телефонов колл-центра, количество действующих номеров горячих линий увеличилось до 13, также шесть волонтеров работают в Пангодах.